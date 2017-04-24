Bir Zamanlar Podyumların Yıldızı Olan Bilun Dohmen, Şimdi Koyun Otlatıyor

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'da bir köye yerleşti. 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen'in şimdiki hali ise görenleri hayretler içinde bıraktı.

GÖRKEMLİ HAYATI BIRAKIP KÖYE YERLEŞTİ

Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen Gündoğan mahallesinde yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurdu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.



ÜZERİNDEN ŞALVARINI VE BASMASINI HİÇ ÇIKARMIYOR

Gün boyu çiftliğinde çalışan Dohmen, şalvarını ve basmasını üzerinden hiç çıkarmıyor. Köylüler tarafından da benimsenen ünlü manken beslediği tavukların her sabah yumurtasını topluyor. Kekliklerini yemleyip bahçesindeki keçileri otlatan Dohmen, yaz kış Bodrum'da yaşıyor.



DÜNYADA PODYUMLARIN TOZUNU ATTIRIYODU

Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde podyumlarda boy gösteren Dohmen en son İstanbul'da Cemil İpekçi'nin defilesinde beyaz gelinlikle jübilesini yapmıştı. İstanbul'daki tüm mal varlığını satan Dohmen daha sonra Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bir arsa alarak içerisine çiftlik yaptı. Kedi, köpek, keçi, koyun, tavuk, keklik, papağan ve bıldırcın besleyen ünlü manken tüm hayvanlarıyla teker teker kendi ilgileniyor. Keçi sütü sağarak kendine yoğurt yapan ünlü manken sabah erken saatlerde kalkarak tavuk ve bıldırcın yumurtalarını topluyor. Keçi ve koyunlarını otlatan Dohmen kendi odununu ise evinin yakınında bulunan ormanlık alandan kendi kesip, topluyor. Dohmen mankenlik yaptığı zamanlardan beri tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ve tüm hayatı boyunca bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını açıkladı.



"BURADA HER ŞEYİMİ KENDİM YAPIYORUM"

Dohmen, köy hayatını çok sevdiğini ve sağlıklı beslendiğini de sözlerin ekleyerek "Burada çok sağlıklı besleniyorum. Kendi domatesimi, biberimi ekip biçiyorum. Süt sağıyorum yoğurt yapıyorum. Ekmek hayatımda yok zaten geçmişten kalan bir alışkanlık. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.



BİLUN DOHMEN: LÜKS HAYATTAN BIKTIM

Lüks hayattan bıktığını da anlatan ünlü manken "Artık lüks hiç bir şey istemiyorum. Altınlar, takılar, saatler hiçbir şey istemiyorum. Yemenimi, şalvarımı giyeyim, yazmamı takayım hayvanlarıma bakmak istiyorum. Sade bir hayat yaşamak istiyorum. Tabi mankenlikteki hayatımla şimdiki hayatımı kıyaslamak mümkün değil. Aralarında çok büyük bir uçurum var. Ama yurtdışında da dünya çapında çok ünlü manken arkadaşlarım bile benim bu hayatıma özeniyor" şeklinde konuştu.

İşte Bilun Dohmen'in hayatından kareler:







Bilun Dohmen'in köy yaşamından önceki hali:





