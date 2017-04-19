Podolski Yemeği Böyle Tuzladı

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, tuz serpme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe’yi taklit etti.

Podolski Yemeği Böyle Tuzladı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, tuz serpme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'yi taklit etti.

Sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da yemekte bir araya geldi. Alman yıldız Lukas Podolski, tuz serpme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'nin taklidini yapınca ortaya renkli görüntüler çıktı. - İSTANBUL

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