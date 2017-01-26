Podolski'ye Tepki: 'Beni Yalancı Durumuna Düşürdün'

FutbolArena Özel - Galatasaray'da, Japonya'ya transferi gündemde olan Alman yıldızın yönetimin aksine"Burada mutluyum, Galatasaray'dan gitmeyi değil şampiyonluk istiyorum" sözleri idarecilerin tepkisine neden oldu.



Galatasaray'da Podolski ve yönetim arasında kriz



Bugün Florya Metin Oktay Tesislerine giden Levent Nazifoğlu, Podolski ile antrenman öncesinde özel bir görüşme yaptı.



Alman yıldıza çıkışan Nazifoğlu, Podolski'ye açıklamalarının doğru olduğunu bildiğini ifade edip"O sözleri söylediğine inanamadım. Bana ayrı basına ayrı konuşmuşsun" diyerek çıkıştı.



Nazifoğlu, "Sen bana eşim Türkiye'de kalmamı istemiyor. Tesislerden direkt eve gidiyorum. Galatasaray'da mutluyum ama aile benim için önce gelir. Bu yüzden gitmeliyim diyen sen değil miydin. Beni yalancı durumuna neden düşürdün" dedi.



Podolski ise Nazifoğlu'na"Ailemi bu işe karıştırmak ve bir ayrılık olacaksa da kamuoyunda bunun sorumlusunun onlar gibi gösterilmesini istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.



İkilinin görüşmesi tansiyonu yüksek geçerken Nazifoğlu son olarak"Bizi köşeye sıkıştırıp transferinin gerçekleşmesi adına mı yapıyorsun" diye çıkıştı.



PODOLSKİ NELER SÖYLEMİŞTİ?



Hürriyet'e konuşan Lukas Podolski, "Hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim halindeyiz, bu hafta neler olacağını göreceğiz. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes speküle ediyor. Birçok gazete benim için 'Türkiye'yi ve G.Saray'ı sevmiyor' şeklinde yalan haber yapıyor.



"BEN HALEN BURADAYIM"



"Ben halen buradayım ve gördünüz maçlarıma çıkıp oynuyorum. Kupadaki 24 Erzincanspor karşılaşması benim için diğer maçlar gibiydi. Bir sakatlıktan çıktım. Oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü de önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ligde taraftarımızın ilk kez karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.