Podolski'ye Büyük Şok!

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, son taktik provada aldığı kararla, Podolski'yi yedek kulübesine çekmiş ve Başakşehir karşısına sürpriz bir ilk 11 çıkarmıştı.



Alman futbolcunun, taktik idmanda yedek kalmasına rağmen maça 11'de başlayacağını düşündüğü, bu kararı öğrenince büyük şok yaşadığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak yakın çevresine dert yanan Alman futbolcunun, "Yedek kalmak benim için büyük sürpriz oldu. Adana maçında iyi oynamıştım. Eren'le beraber oynayacağımı sanıyordum. Değişikliğin sebebini anlayamadım" dediği öne sürüldü.



Podolski, oyuna girene kadar kulübede de oldukça sıkıntılı bir tablo çizmişti.



(Fanatik)