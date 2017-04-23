Podolski, Son Derbisine Çıktı
Japonya’nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla son derbisine çıktı.
Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla son derbisine çıktı.
Sezon sonunda Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye gidecek olan sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, son derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. TT Arena'da sarı-lacivertliler ile oynanan maçla ile 9. derbisine çıkan Podolski, bu maçlarda 1 gol kaydetti. Alman oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçları şöyle:
Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)
Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası Final)
Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)
Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)
Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)
Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)
Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray (Süper Kupa Final) - İSTANBUL