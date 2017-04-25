Podolski Özür Diledi!
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe yenilgisinin ardından sarı kırmızılı taraftarlardan özür diledi.
Podolski, Galatasaray taraftarından özür diledi.
Sezon sonu Japonya'ya gidecek olan ve Fenerbahçe karşısında son derbisini oynayan Lukas Podolski, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.
Alman futbolcu "Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Buradaki atmosferi özleyeceğim. Cimbom başı dik yürür" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sporvadisi.com
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