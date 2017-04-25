Podolski Özür Diledi!

Podolski, Galatasaray taraftarından özür diledi.



Sezon sonu Japonya'ya gidecek olan ve Fenerbahçe karşısında son derbisini oynayan Lukas Podolski, Instagram hesabından sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.



Alman futbolcu "Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Buradaki atmosferi özleyeceğim. Cimbom başı dik yürür" ifadelerini kullandı.



