Podolski Özür Diledi

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Instagram hesabından bir yazı yayınladı ve sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.



İşte Podolski'nin Instagram gönderisi:



"Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Dün taraftarlarımızın desteği sayesinde kazanmak için herşeyi yaptık ama futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Ne yazık ki bu benim Türkiye'deki son derbimdi, buradaki atmosferi özleyeceğim. CimBom başı dik yürür."



