Podolski'nin Yerine Gelecek İsim Belli Oldu!

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov'u istiyor.



Galatasaray'da sezon sonu takımdan ayrılacak Lukas Podolski'nin yerine yapılacak forvet takviyesi için girişimler başladı.



Sarı-Kırmızılıların listesinde birçok oyuncu bulunurken, bu isimlerden birinin, Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov olduğu ortaya çıktı.



Ajansspor'un iddiasına göre; kulübün sportif direktörü Cenk Ergün, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti ve transfer konusunda ilk görüşme gerçekleşti.



Toplantıda, oyuncunun transfer koşulları konuşuldu. Sarı-Kırmızılılar, Podolski'den gelecek bonservis ve yıldız oyuncudan boşalacak maaş kontenjanıyla birlikte limitleri zorlayara Smolov transferini bitirmek istiyor.



Krasnodar'ın Fenerbahçe'yle İstanbul'da yaptığı ve 1-1 sona eren maçta fileleri havalandıran Smolov, oyun içindeki performansıyla da büyük dikkat çekmişti.



27 yaşında olan ve bu sezon Krasnodar formasıyla 22 gol kaydeden Smolov'u, Bundesliga devi Borussia Dortmund da yakından takip ediyor.



(Fanatik)