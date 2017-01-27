Podolski, Japonlarla Pazarlık Yapıyor

FutbolArena Özel - Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin ayrılmak istediğini açıklasa da, Podolski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılmak istemediğini ve Türkiye'de mutlu olduğunu söylemişti.



Galatasaray yöneticilerinden bu çelişkili açıklamalarının sebebini öğrendik...



Podolski, Vissel Kobe ile pazarlık yapıyor



Galatasaray yöneticileri "Burada mutluyum. Galatasaray'da kalabilirim" açıklaması yapan Lukas Podolski'nin bu ifadeyi Vissel Kobe'nin istediği rakamı vermesi ve transfer pazarlığında daha güçlü taraf olmak adına politika gereği yaptığını ifade etti



JAPONLAR, PODOLSKİ'Yİ TATMİN ETMEDİ



Nitekim, Japon ekibinin henüz Podolski'nin istediği rakama çıkamadığı belirtildi. Podolski, Vissel Kobe'den 6 milyon euro istedi. Japon Kulübü ise Alman yıldıza yıllık 5 milyon euro teklif etti.



Galatasaray ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan Lukas Podolski, Vissel Kobe Kulübünden Türkiye'de elde ettiği rakamın 2 katını istiyor. 6 milyon euro ve 3 yıllık kontrat talep eden Podolski ancak bu şartlarda Japonya'ya gelebileceğini iletti...



LUKAS PODOLSKİ NE DEMİŞTİ?



Hürriyet'e konuşan Lukas Podolski, "Hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim halindeyiz, bu hafta neler olacağını göreceğiz. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes speküle ediyor. Birçok gazete benim için 'Türkiye'yi ve G.Saray'ı sevmiyor' şeklinde yalan haber yapıyor.



Evimi boşalttığımı ve ailemin İstanbul'dan ayrıldığımı söyleyenler bile var. Bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar dedikodu ve kötü şeyler. İnsanlar gerçekten senaryo yazmaya bayılıyor. Ailemi kimse tanımıyor, bilmiyor. Ben tanıyorum! Buradayım ve futbol oynuyorum. Evime gelirsiniz çay içeriz ve anlarsınız evde olduğumuzu… Tüm çıkan haberleri yalanlamakta uğraşsam başka bir iş yapmaya vaktim kalmaz! G.Saray'da mutsuz olduğumu hiçbir zaman söylemedim ve burada mutlu olduğumu daha önce de söylemiştim.