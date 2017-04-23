Podolski: "İki, Üç Gömlek Düşük Bir Takıma Karşı Yenilmek Üzdü"

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe mağlubiyet ile ilgili, "Hiç kazanmak istemeyen, iki, üç gömlek düşük bir takıma karşı yenilmek beni ayrıca üzdü. Biz burada ikinci, üçüncü lig takımları ile de oynadık. Onların performansları böyle değildi" dedi.



Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Alman yıldız futbolcusu Lukas Podolski, "En az üç gömlek daha iyi olan Galatasaray'dı. Daha çok pozisyon bulan Galatasaray olduğunu. Günün sonunda puan almadık. Maçı kaybettik. Bu bizi üzüyor. Çünkü karşımızda kazanmak isteyen bir takım yoktu. Böyle oyundan sonra böyle sonuç olması bizi üzdü" şeklinde konuştu.



Böyle derbileri özleyeceğini söyleyen Podolski, "Çünkü çok güzel bir derbi atmosferi oluyor. Galibiyetle veda etmek isterdim. Ben de taraftarı çok seviyorum. Puan tablosunda bir üst noktada olmak için kazanmamız gerekiyordu. Şu an hiç kazanmak istemeyen, iki üç gömlek düşük bir takıma karşı yenilmek beni ayrıca üzdü. Biz burada ikinci, üçüncü lig takımları ile de oynadık. Onların performansları böyle değildi. O yüzden çok üzgünüm" diye konuştu.



"Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük takımı"



Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada en çok bilinen takım. Tarihiyle de gurur duymalı. Ben burada iki sene yaşadım. Şampiyon olamadım ama bazı başarılar kazandık. Harika stat ve taraftar var. Taraftarlar içi sağlık ve huzuru önerebilirim. İki yılda 5 hoca değişikliği oldu" ifadelerini kullandı.



"Tek pozisyonu gole çevirerek, kazandılar"



Fenerbahçe'nin performansı hakkında da açıklamalarda bulunan Podolski, "Saha herkes bizim iki gömlek daha iyi oynadığımızı gördü. Onların tek pozisyonu gole çevirerek, kazandılar. Futbolda da gol atınca kazanıyorsun. İnsan yinede böyle bir performantan sonra hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.



Fenerbahçe'nin kaleci Volkan Demirel'in çok yatıp, yatmadığının sorulması üzerine deneyimli oyuncu, "Hiç umurumda değil, yatmış, yatmamış. Biz kaybettik sonrası önemli değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL