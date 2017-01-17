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Podolski İçin Japonya İddiası
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Podolski İçin Japonya İddiası
17 Ocak 2017 Salı 07:27
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.
Galatasaray
'ın Alman yıldızı
Lukas Podolski
'ye,
Japonya
'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak:
Dunya.com
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