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Podolski İçin Japonya İddiası
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Podolski İçin Japonya İddiası

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Podolski İçin Japonya İddiası

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Kaynak: Dunya.com


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