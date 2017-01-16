Podolski İçin Japonya İddiası

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Podolski İçin Japonya İddiası

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Japon ekibinin, Podolski için transfer görüşmeleri yaptığı ve 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Podolski'ye daha önce Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan da talip olmuştu.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Sarı Kırmızılılar, Lukas Podolski, Beijing Guoan, Galata Saray, Galatasaray, Japonya, Beijing, G.Saray, Cimbom
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads