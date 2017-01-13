Podolski Giderse, O Gelecek!

Narsingh'in Swansea City ile anlaşmasının ardından Galatasaray forvette rotayı Michael Olunga'ya çevirdi.

Fanatik'in haberine göre ara transfer döneminde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İsveç ekiplerinden Djurgardens'ta forma giyen Michael Olunga'yı kadrosuna katmak istiyor.

2 milyon euro

Galatasaray'ın 2 milyon euro ( 8 milyon TL'ye) transferi bitirmek istediği iddia ediliyor. Djurgardens formasıyla bu yıl çıktığı 27 maçta 11 gol atan Michael Olunga başarılı performansı ile adından söz ettiriyor.

Podolski'ye bağlı

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmaması halinde Michael Olunga transferinin suya düşeceği söyleniyor.