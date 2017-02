Podolski: "Gideceksem Galatasaray Kazanmalı"

FutbolArena - Galatasaray'da geleceği merak edilen oyuncuların başında gelen Lukas Podolski için takımda tutma kararı alan yönetim, Alman futbolcunun tavrı karşısında da memnun oldu. Golcü oyuncunun, kulübe para kazandırmadan gitmek istememesini ifade etmesi, sarı kırmızılı idarecileri sevindirdi.



Milliyet'in haberine göre; Yöneticiler ve teknik kadro ile görüşen Podolski, "En baştan beri söylüyorum. Gideceksem Galatasaray da kazanmalı. Herkesin rızası olursa giderim. Bu konuda herhangi bir hayal kırıklığım yok" diyerek yöneticilerin de gönlünü almasını bildi. Bu yaklaşımı için teşekkür edilen Podolski, sadece Galatasaray'a odaklanacağı sözünü verdi.



Tecrübeli futbolcunun bu hareketini değerlendiren sarı-kırmızılılar, "Gerçek bir profesyonel. Podolski bizim için çok önemli bir isim. Şampiyonluk yolunda da en önemli futbolcularımızdan bir tanesi" yorumunda bulundu.



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları yanıtladı. Polonya basınına konuşan Alman yıldızın açıklamaları şu şekilde:



"TERÖR SALDIRILARI ARTIK HER YERDE VAR"



"Son zamanlarda bazı terör saldırıları oldu. Ancak şehirde her tarafta polis var, eskisine göre daha fazla. Ancak bu durum, şu an için artık normal. Ben normal görüyorum. Zaten hiçbir yerde insan kendisini güvende görmüyor. Berlin'de yaşananları da gördük. Doğal karşılıyorum."



"TRANSFERLE İLGİLİ ŞUAN BİR ŞEY YOK."



"Medyada çok sayıda haber var. Hızlı yayılıyor ama şimdilik bir şey yok. Sürekli sizinle ilgili bir şeyler yazılıyor. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz ama şu an Galatasaray'ın futbolcusuyum."