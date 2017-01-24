Podolski, Galatasaray'da Bir Maçta 5 Gol Atan Futbolcular Listesine Girdi

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski 6-2 kazanılan 24 Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve Galatasaray'da "Bir maçta 5 gol atan futbolcular" arasına katıldı.

İLK İSİM METİN OKTAY

1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay olmuştu. Taçsız Kral 24 Ekim 1959'da 8-0 kazanılan Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı.

26 SENE SONRA

1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'i Erdal Keser'den gelmişti.

TANJU ÇOLAK İKİ KEZ

Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, takımımızda 2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.

SON İSİM PODOLSKİ

2000 yılında kadromuza katılan Mario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol birden atarken 17 yıl sonra Lukas Podolski 24 Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.