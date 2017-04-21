Podolski, Derbi Zaferiyle Veda Etmek İstiyor!

Podolski'nin gözü Fenerbahçe derbisinde... Teknik direktör İgor Tudor'un ileri uçta Eren Derdiyok'un yerine oynatacağı Alman futbolcu, kritik maç öncesi ekstra uzaktan şut ve bitiricilik çalışmaları yapıyor. Geçen sezon Antalya'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yıkan golü atan ve kupayı Galatasaray'a kazandıran Poldi, ligde de ezeli rakibi boş geçmek istemiyor.



MİLLİ TAKIMA GOLLE VEDA ETMİŞTİ



Almanya Milli Takımı'ndaki jübile maçında İngiltere'ye nefis bir gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da da benzer bir vedaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Japonya'nın Vissel Kobe kulübüne transfer olacak tecrübeli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarlara en güzel hediyeyi bu şekilde vermeyi hedefliyor.



(Fanatik)