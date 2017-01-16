Podolski'den Son Karar İsteniyor!

Alman yıldız giderse, Eren Derdiyok'un önünde olacak bir santrfor alınacak

Konyaspor maçı sonrası G.Saray'da İstanbul'a dönüş yolculuğunda teknik kadro ve yönetimin sohbet konusu Podolski ve yabancı golcü transferiydi... Teknik direktör Riekerink'in Podolski'nin durumunu yöneticilere sorduğu ve "Çin'e gidecekse biz de bir an önce forvet alternatiflerimizle anlaşalım" dediği öğrenildi. Yönetimin, Alman yıldızın ayrılması halinde Eren'i birinci santrfor olarak düşünmedikleri ve Podolski seviyesinde bir golcüyü mutlaka kadrolarına katmak istedikleri ancak ismi gündeme gelen Pato'nun örneğinde olduğu yüksek maliyetlerle karşılaştıkları ifade edildi.

POLDİ: KONUŞMAK İSTEMİYORUM!Konya deplasmanında son 7 dakikada görev yapan Podolski SABAH'ın, "Bu Galatasaray'daki son maçın mıydı?" sorusuna, "Konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. Yönetime göre Podolski'nin Çin'den aldığı cazip transfer teklifini kabul etmesi yüksek olasılık. Alman yıldıza 20 Ocak'a kadar süre tanındı.

Kaynak: Sabah