Podolski'den Nusret Pozu

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Futbolcuların da başkana 'galibiyet sözü' verdiği ve hep bir ağızdan 'Cim bom bom' diye bağırdığı bildirildi.
19 Nisan 2017 Çarşamba 17:55
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Kaynak:
Sporvadisi.com
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