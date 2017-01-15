Podolski'den Fenerbahçe'ye 'Kebaplı' Gönderme

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaraylı Lukas Podolski, sosyal medya hesabından ezeli rakiplerine gönderme içeren bir paylaşımda bulundu.

Alman futbolcu, "Arkadaşlarınızla akşam yemeğinin keyfini çıkarın. Adana kebap keyfi." mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

YEMEKLİ MESAJLARI SEVİYOR

Fenerbahçe'nin 2013'te Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşılaştığı Arsenal'de o dönem forma giyen Podolski, yine yemekli bir mesaj paylaşmıştı.

Alman forvet, maç öncesinde Londra'da bir Türk kebap salonuna giderek yemek yemiş ve oradaki ustalarla birlikte fotoğraf çektirerek "Bu öğlen Türk yemeklerinin tadına baktım yarın Emirates'te Fenerbahçe ile tekrar karşılaşacağız." mesajıyla Instagram hesabından sevenleri ile paylaşmıştı.



