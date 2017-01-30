FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe'nin, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski sosyal medyadan flaş bir göndermede bulundu.
PODOLSKI'DEN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor' 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Güray Vural'a gönderme yaptı. Karşılaşmanın yıldızı Güray'ın maç biterken attığı harika gole gönderme yapan Podolski, Güray Vural'ın golünün ardından "Pastırma Gücü." şeklinde tweet attı ve kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.
Güray Vural'ın en çok gol attığı takım Fenerbahçe
Daha önce Akhisar Belediyespor forması giyerken Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye mükemmel bir gol atan Güray Vural, Fenerbahçe'ye karşı 5. golünü attı.
Umut Bulut da 9. golünü Fenerbahçe'ye attı ve onun da kariyerinin en çok gol attığı 3 takımdan biri Fenerbahçe oldu.
Güray Vural'ın Fenerbahçe performansı
28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Kayserispor formaları giyerken, en çok golü Fenerbahçe'ye attı.
Bu maçta da 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Güray çektiği 3 şutta 2 gol bulurken özellikle attığı 2. gol görülmeye değerdi.
2 de kilit pas atan Güray Vural bu paslardan birinde Welliton'a golünü attırırken, savunmada da takımına yardımcı oldu. Güray 2 kez top çalarken bir kez de pas kesti.
Podolski'den Fenerbahçe'ye Kayseri Göndermesi
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe'nin, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski sosyal medyadan flaş bir göndermede bulundu.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe'nin, Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski sosyal medyadan flaş bir göndermede bulundu.