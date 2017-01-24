FutbolArena Detay - Türkiye Kupası E grubu son maçında sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 6-2 yenen Galatasaray'da golcü futbolcu Lukas Podolski tam 5 gol attı. Lukas Podolski, Mario Jardel'i yakaladı
Lukas Podolski böylece 17 yıl sonra bir resmi maçta en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu oldu. Alman yıldızdan önce bir maçta en çok gol atan oyuncu Mario Jardel'di. Jardel 2000-2001 sezonu ilk haftasında Erzumspor ile Galatasaray arasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta tam 5 gol atmıştı.
19 Ağustos 2000 tarihinde oynanan o maçta Galatasaray sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçta perdeyi açan golü Hagi atarken, Jardel art arda 5 gol atıp durumu 6-0'a getirmiş, perdeyi de yine Hagi kapatmıştı. Lukas Podolski Galatasaray'ın en golcü futbolcusu
Lukas Podolski, Galatasaray'a transfer olduğu günden beri, Galatasaray'da skora en çok katkı sağlayan oyuncu konumunda. 1.5 yıldır Galatasaray forması giyen Alman yıldız bugüne kadar oynadığı 59 maçta tam 30 gol attı ve 13 de asist yaptı.
Podolski Süper Lig'de oynadığı 41 maçta 16 gol, 11 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol ve Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 12 gol kaydetti.
Lukas Podolski Alman Milli Takım tarihinin en golcülerinden
Japonya'ya transferi konuşulan 31 yaşındaki yıldız isim bugüne kadar Almanya Milli Takımı için de tam 48 gol kaydetti. Almanya Milli Takım tarihinin en golcü 3. futbolcusu olan Podolski'yi geçebilen iki isimden Gerd Müller'in 68, Miroslav Klose'nin de 71 golü bulunuyor.
Podolski'den 17 Yıl Sonra Gelen Rekor
FutbolArena Detay - Türkiye Kupası E grubu son maçında sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 6-2 yenen Galatasaray'da golcü futbolcu Lukas Podolski tam 5 gol attı.
FutbolArena Detay - Türkiye Kupası E grubu son maçında sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 6-2 yenen Galatasaray'da golcü futbolcu Lukas Podolski tam 5 gol attı. Lukas Podolski, Mario Jardel'i yakaladı