Podolski, Adını Galatasaray Efsaneleri Arasına Yazdırdı!

1959 sonrasındaki profesyonel futbol tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay olmuştu. Taçsız Kral 24 Ekim 1959'da 8-0 biten Altınordu maçında 5 gole imza atmıştı...

1985-86 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, kupa yarı finalinde elendiği Altay ile Başbakanlık Kupası'nda karşılaşmıştı. 6 Haziran 1986'da Galatasaray kupada Altay'ı 8-1 yenerken gollerin 5'i Erdal Keser'den gelmişti...

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Galatasaray formasıyla Avrupa Gol Kralı olan Tanju Çolak, sarı kırmızılı forma ile2 kez bir maçta 5 gol attı. Bunlardan ilki 4 Mart 1990'da 5-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasıydı. İkincisi ise 1990-91 sezonunun son karşılaşması olan ve 6-2 biten Aydınspor mücadelesiydi.

2000 yılında Galatasaray'a transfer olanMario Jardel, 19 Ağustos 2000'deki 7-0'lık Erzurumspor maçında rakip ağlara 5 gol birden atarken 17 yıl sonra Lukas Podolski 24Erzincan ağlarını 5 kez havalandırdı.