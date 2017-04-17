Podemos'tan Yolsuzluğa Karşı Kampanya

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin de isimlerinin karıştığı son yılların en büyük yolsuzluklarına karşı Podemos (Yapabiliriz) Partisi bugün bir kampanya başlattı. Kampanyanın ana unsurlarından biri olarak mavi renkli bir otobüs Madrid sokaklarında dolaşmaya başladı.



İktidardaki Halk Partisi'nin logosuna atıfla, rengi mavi olarak seçilen otobüs, bugün özellikle yolsuzluğa karışan Banco de España, Bankia ve Menkul Kıymetler Borsası'nın binalarının olduğu bölgede dolaşıyor.



Üzerinde yolsuzluğa karışan politikacıların, şirket sahiplerinin ve gazetecilerinin karikatürlerinin, isimlerinin ve soy isimlerinin bulunduğu otobüsün amacı "Ülkeyi mahveden insanların yüzlerini herkese göstermek."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bankaların bulunduğu bölgeden görüntüler



Otobüsten görüntü - Madrid