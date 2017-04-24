Pmı Tr Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası

GENEL BİLGİ: Etkinlik İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Pmı Tr Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası

GENEL BİLGİ:

Etkinlik İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile birlikte gerçekleştirilecektir. Etkinlik 2 oturum şeklinde gerçekleşecek olup toplam 5 konuşmacımız olacaktır. Oturumları Mühendislik Fakültesi Dekanı yönetecektir. Her konuşmacı 20-25 dk. lık sunumlarla paylaşımda bulunacaktır.

ETKİNLİK PROGRAMI:

Program:

18.00-18.15 Kayıt

18.15-18.30 PMI TR'den haberler

18.30-19.00 1.Konuşmacı

19.00-19.30 2.Konuşmacı

19.30-20.00 Kahve Arası

20.00-20.30 3.Konuşmacı

20.30-21.00 4.Konuşmacı

21.00-21.30 5.Konuşmacı

Moderatör: Prof. Dr. Ensar GÜL İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

•Dr. Gülsüm Çiğdem ÇAVDAROĞLU- Koç Sistem Ar-ge Proje Yöneticisi/Akıllı Şehir ve Ulaşım Uygulamalarında Yeni Teknolojilerin Uygulanması ve Geliştirilmesi

•Yrd. Doç. Dr. Onur GÜZEY: İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi 'Makine Öğrenmesinin Futbol Verisi Üzerine Uygulanması'

•Kadir KUĞU: PROLİNE Ürün Müdürü-"Dijital Dönüşümde Entegrasyon ve Güvenlik"

•Mert USTA: HUAWEİ Technologies Ar-ge Müdürü 'Teknoloji Trendleri ve HUAWEİ'

•Altan ATABARUT: TECHNOLERA Firması Kurucu Ortağı-'Paradigmayı Değiştirmek'

KATEGORİ BİLGİSİ:

Stratejik Business Management

ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:

Katılım ücretsizdir.

PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.

LOKASYON BİLGİSİ:

Yer:  İstanbul Şehir Üniversitesi. Güney Kampüsü, Altunizade Mh., Kuşbakışı Cd., 34662 İstanbul

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : İstanbul Şehir Üniversitesi

Mekan Adresi : Kuşbakışı Caddesi No: 27

Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00

Kategori : PMI TR Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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