Pmı Tr Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası

GENEL BİLGİ:



Etkinlik İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile birlikte gerçekleştirilecektir. Etkinlik 2 oturum şeklinde gerçekleşecek olup toplam 5 konuşmacımız olacaktır. Oturumları Mühendislik Fakültesi Dekanı yönetecektir. Her konuşmacı 20-25 dk. lık sunumlarla paylaşımda bulunacaktır.



ETKİNLİK PROGRAMI:



Program:



18.00-18.15 Kayıt



18.15-18.30 PMI TR'den haberler



18.30-19.00 1.Konuşmacı



19.00-19.30 2.Konuşmacı



19.30-20.00 Kahve Arası



20.00-20.30 3.Konuşmacı



20.30-21.00 4.Konuşmacı



21.00-21.30 5.Konuşmacı



Moderatör: Prof. Dr. Ensar GÜL İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı



•Dr. Gülsüm Çiğdem ÇAVDAROĞLU- Koç Sistem Ar-ge Proje Yöneticisi/Akıllı Şehir ve Ulaşım Uygulamalarında Yeni Teknolojilerin Uygulanması ve Geliştirilmesi



•Yrd. Doç. Dr. Onur GÜZEY: İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi 'Makine Öğrenmesinin Futbol Verisi Üzerine Uygulanması'



•Kadir KUĞU: PROLİNE Ürün Müdürü-"Dijital Dönüşümde Entegrasyon ve Güvenlik"



•Mert USTA: HUAWEİ Technologies Ar-ge Müdürü 'Teknoloji Trendleri ve HUAWEİ'



•Altan ATABARUT: TECHNOLERA Firması Kurucu Ortağı-'Paradigmayı Değiştirmek'



KATEGORİ BİLGİSİ:



Stratejik Business Management



ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:



Katılım ücretsizdir.



PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.



LOKASYON BİLGİSİ:



Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi. Güney Kampüsü, Altunizade Mh., Kuşbakışı Cd., 34662 İstanbul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : İstanbul Şehir Üniversitesi



Mekan Adresi : Kuşbakışı Caddesi No: 27



Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : PMI TR Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır