Pmı Tr Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası
GENEL BİLGİ: Etkinlik İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile birlikte gerçekleştirilecektir.
GENEL BİLGİ:
Etkinlik İstanbul Şehir Üniversitesi işbirliği ile birlikte gerçekleştirilecektir. Etkinlik 2 oturum şeklinde gerçekleşecek olup toplam 5 konuşmacımız olacaktır. Oturumları Mühendislik Fakültesi Dekanı yönetecektir. Her konuşmacı 20-25 dk. lık sunumlarla paylaşımda bulunacaktır.
ETKİNLİK PROGRAMI:
Program:
18.00-18.15 Kayıt
18.15-18.30 PMI TR'den haberler
18.30-19.00 1.Konuşmacı
19.00-19.30 2.Konuşmacı
19.30-20.00 Kahve Arası
20.00-20.30 3.Konuşmacı
20.30-21.00 4.Konuşmacı
21.00-21.30 5.Konuşmacı
Moderatör: Prof. Dr. Ensar GÜL İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
•Dr. Gülsüm Çiğdem ÇAVDAROĞLU- Koç Sistem Ar-ge Proje Yöneticisi/Akıllı Şehir ve Ulaşım Uygulamalarında Yeni Teknolojilerin Uygulanması ve Geliştirilmesi
•Yrd. Doç. Dr. Onur GÜZEY: İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi 'Makine Öğrenmesinin Futbol Verisi Üzerine Uygulanması'
•Kadir KUĞU: PROLİNE Ürün Müdürü-"Dijital Dönüşümde Entegrasyon ve Güvenlik"
•Mert USTA: HUAWEİ Technologies Ar-ge Müdürü 'Teknoloji Trendleri ve HUAWEİ'
•Altan ATABARUT: TECHNOLERA Firması Kurucu Ortağı-'Paradigmayı Değiştirmek'
KATEGORİ BİLGİSİ:
Stratejik Business Management
ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:
Katılım ücretsizdir.
PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.
LOKASYON BİLGİSİ:
Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi. Güney Kampüsü, Altunizade Mh., Kuşbakışı Cd., 34662 İstanbul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İstanbul Şehir Üniversitesi
Mekan Adresi : Kuşbakışı Caddesi No: 27
Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : PMI TR Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İstanbul Anadolu Yakası
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır