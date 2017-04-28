Pmı® Stand.ile Proje Yönetimi ve Pmp® Sert. Hazırlık Eğitimi - İstanbul

PMI®'ın kayıtlı eğitim kuruluşu olan IZGE Eğitim ve Danışmanlık (REP ID: 4492) tarafından, deneyimli eğitmenlerce verilen bu eğitimi kaçırmayın! PMP® sertifikanızı almak ve dünyadaki 759.000 PMP® sertifikalı proje yöneticisi arasına katılmak için 5 gün - 35 saatlik eğitimimiz size gereken ön koşulu, gerekli bilgi donanımını sağlayacak. Eğitim tarihleri: 29: 30 Nisan, 6,7,13 Mayıs 2017 Eğitim yeri: İstanbul



Eğitim ücreti ve kayıt için lütfen bize ulaşın.



BU EĞİTİM SİZE NE SAĞLAR?



Projelerinizi, fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya konmasına, teslim sonrası hizmete varana kadar,



• rayında,



• en uygun maliyetle,



• zamanında ve



• ihtiyacı en iyi karşılayan şekilde



yönetmenizi sağlayacak teknik ve yönetsel becerilerinizi geliştirir. Sizin ve tüm ekibinizin, müşterilerinizin aynı dili konuşmasını sağlar. Fikirlerin çöpe değil piyasa çıkmasına olanak sağlar. Maliyetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olur, başarı projeler, mutlu müşteriler ve daha çok güvenilirlik ile işinizin devamlılığına katkı sağlar! Eğitimde öğrendiklerinizi PMI® - PMP® sertifikası ile taçlandırıp, potansiyelinizi daha da artırabilirsiniz.





KİMLER KATILMALI?





Zaten projeler yönetiyorum diyorsanız! Proje ekiplerinde yer alıyorum diyorsanız! Geleceğin, proje yönetiminde olduğunu fark etmişseniz ve dünyadaki 759.000 PMP® sertifikalı proje yöneticileri arasında yer almak istiyorsanız! Ulusal ve uluslararası arenada proje ortaklıklarınızı güçlendirmek istiyorsanızBU EĞİTİM TAM SİZE GÖREPMI® Standartlarıyla ile Proje Yönetimi ve PMP® hazırlık eğitimi, PMP® sınavı için gereken içeriktedir ve 35 saattir.Eğitim ücreti, eğitim dokümanlarını, kahve arası ikramlarını kapsamaktadır.Eğitim dokümanları, eğitim sunum kitabını, proje yönetim formatlarını, 200 soruluk soru setini içermektedir. Eğitim dokümanları İngilizcedir, fakat eğitim dili Türkçedir. Sınav Türkçe de alınabilmektedir.Detaylar :İl : İstanbulİlce : FatihMekan : IstanbulBaşlangıç Saati : 29.04.2017 09: 30: 00Bitiş Saati : 13.05.2017 16: 30: 00Kategori : PMI® Stand.ile Proje Yönetimi ve PMP® Sert. Hazırlık Eğitimi - İstanbulTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır