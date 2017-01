Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - Ankara

ETKİNLİK PROGRAMI:



Program:



18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking



18: 50 – 19: 15 PMI TR'den haberler



19: 15 – 19: 45 A. Levend KALAÇ – "Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan"



19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking



20: 00 – 20: 30 A. Levend KALAÇ – "Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan" İnteraktif Aktivite



20: 30 – 20: 45 Sorular, Cevaplar



20: 45 – 20: 50 KAPANIŞ



KONUŞMACI BİYOGRAFİSİ:



A. LEVEND KALAÇ



Ankaralı, TED Ankara Koleji ve ODTÜ Mimarlık bölümü mezunu. Letonya ve Romanya'da çalıştıktan sonra Almanya ve İsveç'te yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra UNDP ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nda çalıştı. Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Yardımları dairesinde proje yöneticiliği yapıyor, ODTÜ'de İnşaat Projeleri Yönetimi dalında doktorasına devam ediyor. 2012 yılında tanıştığı Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik kulübü Toastmasters'ın Ankara şubesinde bir yıl başkanlık yaptı, şu anda Business Toastmasters kulübünde. Hacettepe Üniversitesi'nde aynı konuda iki dönem ders verdi.



SUNUM DENEYİMLERİ:



Nisan 2015, Boras, İsveç – Toastmasters D95 Konferansı – "Gathering the clubs in Turkey" – 45 dakikalık liderlik konusunda atölye sunumu



Kasım 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara – "Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik", 1 saatlik sunum



Nisan 2016, İstanbul – İlk Ulusal Toastmasters Konferansı Sunuculuğu



KONU İÇERİĞİ ve DUYURU HABERİ:



Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan?



Topluluk önünde konuşmak kimileri için büyük bir korku kaynağı, kimilerinin konuşması da dinleyiciler için başka türlü bir korku kaynağı olabiliyor. Bir toplantıda sahnede olduğunuz ve tüm gözlerin üzerinizde olduğu zaman rahat olmanız ve iletmek istediğiniz mesajı karşınızdakilere doğrudan ve anlaşılır biçimde verebilmeniz önemli. Fakat bunun yanında, dinleyicilerinizin dikkatini çekmek, konuşmanızı can kulağıyla dinlemelerini sağlamak, bu şekilde de akılda kalıcı ve etkileyici olmak da önemli. Bu buluşmada sunum bileşenleri nedir, ikna edici konuşma nasıl yapılır, dinleyicilerin ilgisini diri tutarak nasıl akılda kalıcı olunur, bunları uygulayarak ve birbirimizden öğrenerek nasıl geliştiriyoruz, bunları konuşacağız. Bekleriz.



KATEGORİ BİLGİSİ: Liderlik



ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:



Katılım ücreti 30 TL'dir.



PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir. ODTÜ TEKNOKENT çalışanlarına ücretsizdir.



PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.



Katılım ücretleri için hesap bilgileri:



Hesap Sahibi: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi



Banka: Akbank Ulus Şubesi



IBAN Numarası: TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18



LOKASYON BİLGİSİ:



Yer: ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zemin Kat Konferans Salonu