Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - Ankara

ETKİNLİK PROGRAMI:
Program:
18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking
18: 50 – 19: 15 PMI TR'den haberler
19: 15 – 19: 45 A. Levend KALAÇ – "Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan"
19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking
20: 00 – 20: 30 A. Levend KALAÇ – "Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan" İnteraktif Aktivite
20: 30 – 20: 45 Sorular, Cevaplar
20: 45 – 20: 50 KAPANIŞ
KONUŞMACI BİYOGRAFİSİ:
A. LEVEND KALAÇ
Ankaralı, TED Ankara Koleji ve ODTÜ Mimarlık bölümü mezunu. Letonya ve Romanya'da çalıştıktan sonra Almanya ve İsveç'te yüksek lisans yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra UNDP ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nda çalıştı. Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Yardımları dairesinde proje yöneticiliği yapıyor, ODTÜ'de İnşaat Projeleri Yönetimi dalında doktorasına devam ediyor. 2012 yılında tanıştığı Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik kulübü Toastmasters'ın Ankara şubesinde bir yıl başkanlık yaptı, şu anda Business Toastmasters kulübünde. Hacettepe Üniversitesi'nde aynı konuda iki dönem ders verdi.
SUNUM DENEYİMLERİ:
Nisan 2015, Boras, İsveç – Toastmasters D95 Konferansı – "Gathering the clubs in Turkey" – 45 dakikalık liderlik konusunda atölye sunumu
Kasım 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara – "Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik", 1 saatlik sunum
Nisan 2016, İstanbul – İlk Ulusal Toastmasters Konferansı Sunuculuğu
KONU İÇERİĞİ ve DUYURU HABERİ:
Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan?
Topluluk önünde konuşmak kimileri için büyük bir korku kaynağı, kimilerinin konuşması da dinleyiciler için başka türlü bir korku kaynağı olabiliyor. Bir toplantıda sahnede olduğunuz ve tüm gözlerin üzerinizde olduğu zaman rahat olmanız ve iletmek istediğiniz mesajı karşınızdakilere doğrudan ve anlaşılır biçimde verebilmeniz önemli. Fakat bunun yanında, dinleyicilerinizin dikkatini çekmek, konuşmanızı can kulağıyla dinlemelerini sağlamak, bu şekilde de akılda kalıcı ve etkileyici olmak da önemli. Bu buluşmada sunum bileşenleri nedir, ikna edici konuşma nasıl yapılır, dinleyicilerin ilgisini diri tutarak nasıl akılda kalıcı olunur, bunları uygulayarak ve birbirimizden öğrenerek nasıl geliştiriyoruz, bunları konuşacağız. Bekleriz.
KATEGORİ BİLGİSİ: Liderlik
ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:
Katılım ücreti 30 TL'dir.
PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir. ODTÜ TEKNOKENT çalışanlarına ücretsizdir.
PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.
Katılım ücretleri için hesap bilgileri:
Hesap Sahibi: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi
Banka: Akbank Ulus Şubesi
IBAN Numarası: TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18
LOKASYON BİLGİSİ:
Yer: ODTÜ TEKNOKENT İkizler Binası Zemin Kat Konferans Salonu
Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - Ankara
ETKİNLİK PROGRAMI: Program: 18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking18: 50 – 19: 15 PMI TR'den haberler19: 15 – 19: 45 A. Levend KALAÇ – "Kim Korkar Sahneye Çıkmaktan"19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking20: 00 – 20: 30 A.
ETKİNLİK PROGRAMI: