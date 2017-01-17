Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - İstanbul Avrupa Yakası

ETKİNLİK PROGRAMI:
18: 15 – 19: 00 Kayıt
19: 00 – 19: 10 PMI TR'den haberler
19: 10 – 19: 50 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"
19: 50 – 20: 00 Çay-Kahve Arası
20: 00 – 20: 40 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"
20: 40 – 20: 50 Sorular, Cevaplar
20: 50 – 20: 55 KAPANIŞ
KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:
Sn. Dr. Serhat TATLI
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans, Marmara Üniversitesi İngilizce
İşletme Bölümü'nden MBA, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 'Değişim Yönetimi ve
Liderlik' alanındaki teziyle PhD derecelerini almaya hak kazanmıştır.
1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde Araştırma
Görevlisi olarak görev alan Serhat Tatlı, 2000 yılında katıldığı Tekofaks/Panasonic Şirketler
Grubu'nda 11 yıl süreyle Yönetici, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Yönetici Ortak ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2011 yılından günümüze, yenilenebilir enerji
sektöründe faaliyet gösteren Stuttgart merkezli TeQeN GmbH ve tüketici elektroniği ve mobil
telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren TeKeN A.Ş.'nin halen Kurucu İcra Kurulu ve
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra teknoloji, IT ve
danışmanlık sektörlerinde girişimci olarak ortaklıkları vardır.
'Değişim Doktoru' markasının sahibidir ve bu marka kimliğiyle bireysel bazda, Linkage
Türkiye danışmanı olarak da kurumsal bazda, üst düzey liderlik, strateji ve değişim yönetimi
danışmanlığı yapmasının yanı sıra yine bu konu başlıklarında sayısız ulusal ve uluslararası
konferans ve kurumsal organizasyonlarda konuşmacı olarak sahne almıştır. Leadership
Excellence tarafından Dünya'nın 7 yıl üst üste 1 numaralı liderlik gelişim zirvesi seçilen
GILD'de (The Global Institute for Leadership Development) konuşan liderlik gurularının
arasındaki ilk Türk olma şerefine nail olmuştur. Dünya'nın en büyük 2., Avrupa'nın en büyük
start-up hızlandırma programı olan Startupbootcamp Istanbul ve StartersHub'ın baş
mentörlerinden olan Dr. Tatlı, organizasyonel değişim yönetimi, liderlik ve yeni nesil
girişimcilik konularında pek çok üniversitede misafir ve daimi öğretim görevlisi olarak rol
almıştır.
İşadamı, yönetici, eğitimci ve danışman kimliklerinin yanı sıra, 2009 yılından günümüze
Sports TV ve Radyospor'da kendi adını taşıyan canlı programlarda spor yorumculuğu
yapmaktadır.
KATEGORİ BİLGİSİ:
Liderlik ve Strateji
ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:
Katılım ücreti 30 TL'dir.
PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir.
PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU (Liderlik-1 PDU, Strateji-1 PDU) değerindedir.
Katılım ücretleri için hesap bilgileri:
Hesap Sahibi: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi
Banka: Akbank Ulus Şubesi
IBAN Numarası: TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18
LOKASYON BİLGİSİ:
Yer: Denizbank Genel Md. Deniz Tower Binası (Kutup Salonu) Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe-İstanbul
Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - İstanbul Avrupa Yakası
ETKİNLİK PROGRAMI: 18: 15 – 19: 00 Kayıt19: 00 – 19: 10 PMI TR'den haberler19: 10 – 19: 50 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"19: 50 – 20: 00 Çay-Kahve Arası20: 00 – 20: 40 Dr.
Kaynak: Etkinlik.io
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