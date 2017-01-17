Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - İstanbul Avrupa Yakası

ETKİNLİK PROGRAMI: 18: 15 – 19: 00 Kayıt19: 00 – 19: 10 PMI TR'den haberler19: 10 – 19: 50 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"19: 50 – 20: 00 Çay-Kahve Arası20: 00 – 20: 40 Dr.

Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - İstanbul Avrupa Yakası



ETKİNLİK PROGRAMI:

18: 15 – 19: 00 Kayıt

19: 00 – 19: 10 PMI TR'den haberler

19: 10 – 19: 50 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"

19: 50 – 20: 00 Çay-Kahve Arası

20: 00 – 20: 40 Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"

20: 40 – 20: 50 Sorular, Cevaplar

20: 50 – 20: 55 KAPANIŞ

KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:

Sn. Dr. Serhat TATLI

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans, Marmara Üniversitesi İngilizce

İşletme Bölümü'nden MBA, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 'Değişim Yönetimi ve

Liderlik' alanındaki teziyle PhD derecelerini almaya hak kazanmıştır.

1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde Araştırma

Görevlisi olarak görev alan Serhat Tatlı, 2000 yılında katıldığı Tekofaks/Panasonic Şirketler

Grubu'nda 11 yıl süreyle Yönetici, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Yönetici Ortak ve

Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2011 yılından günümüze, yenilenebilir enerji

sektöründe faaliyet gösteren Stuttgart merkezli TeQeN GmbH ve tüketici elektroniği ve mobil

telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren TeKeN A.Ş.'nin halen Kurucu İcra Kurulu ve

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra teknoloji, IT ve

danışmanlık sektörlerinde girişimci olarak ortaklıkları vardır.

'Değişim Doktoru' markasının sahibidir ve bu marka kimliğiyle bireysel bazda, Linkage

Türkiye danışmanı olarak da kurumsal bazda, üst düzey liderlik, strateji ve değişim yönetimi

danışmanlığı yapmasının yanı sıra yine bu konu başlıklarında sayısız ulusal ve uluslararası

konferans ve kurumsal organizasyonlarda konuşmacı olarak sahne almıştır. Leadership

Excellence tarafından Dünya'nın 7 yıl üst üste 1 numaralı liderlik gelişim zirvesi seçilen

GILD'de (The Global Institute for Leadership Development) konuşan liderlik gurularının

arasındaki ilk Türk olma şerefine nail olmuştur. Dünya'nın en büyük 2., Avrupa'nın en büyük

start-up hızlandırma programı olan Startupbootcamp Istanbul ve StartersHub'ın baş

mentörlerinden olan Dr. Tatlı, organizasyonel değişim yönetimi, liderlik ve yeni nesil

girişimcilik konularında pek çok üniversitede misafir ve daimi öğretim görevlisi olarak rol

almıştır.

İşadamı, yönetici, eğitimci ve danışman kimliklerinin yanı sıra, 2009 yılından günümüze

Sports TV ve Radyospor'da kendi adını taşıyan canlı programlarda spor yorumculuğu

yapmaktadır.

KATEGORİ BİLGİSİ:

Liderlik ve Strateji

ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:

Katılım ücreti 30 TL'dir. 

PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir.

PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU (Liderlik-1 PDU, Strateji-1 PDU) değerindedir.

Katılım ücretleri için hesap bilgileri:

Hesap Sahibi:  Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi

Banka: Akbank Ulus Şubesi

IBAN Numarası:  TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18

LOKASYON BİLGİSİ:

Yer:  Denizbank Genel Md. Deniz Tower Binası (Kutup Salonu) Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe-İstanbul

Kaynak: Etkinlik.io

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