Pmı Profesyonel Gelişim Ocak Ayı Aktivitesi - İstanbul Avrupa Yakası

Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"



Dr.Serhat Tatlı – "Değişim Liderliği ve Strateji"



KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:



Sn. Dr. Serhat TATLI



Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden lisans, Marmara Üniversitesi İngilizce



İşletme Bölümü'nden MBA, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 'Değişim Yönetimi ve



Liderlik' alanındaki teziyle PhD derecelerini almaya hak kazanmıştır.



1998-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde Araştırma



Görevlisi olarak görev alan Serhat Tatlı, 2000 yılında katıldığı Tekofaks/Panasonic Şirketler



Grubu'nda 11 yıl süreyle Yönetici, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Yönetici Ortak ve



Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2011 yılından günümüze, yenilenebilir enerji



sektöründe faaliyet gösteren Stuttgart merkezli TeQeN GmbH ve tüketici elektroniği ve mobil



telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren TeKeN A.Ş.'nin halen Kurucu İcra Kurulu ve



Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra teknoloji, IT ve



danışmanlık sektörlerinde girişimci olarak ortaklıkları vardır.



'Değişim Doktoru' markasının sahibidir ve bu marka kimliğiyle bireysel bazda, Linkage



Türkiye danışmanı olarak da kurumsal bazda, üst düzey liderlik, strateji ve değişim yönetimi



danışmanlığı yapmasının yanı sıra yine bu konu başlıklarında sayısız ulusal ve uluslararası



konferans ve kurumsal organizasyonlarda konuşmacı olarak sahne almıştır. Leadership



Excellence tarafından Dünya'nın 7 yıl üst üste 1 numaralı liderlik gelişim zirvesi seçilen



GILD'de (The Global Institute for Leadership Development) konuşan liderlik gurularının



arasındaki ilk Türk olma şerefine nail olmuştur. Dünya'nın en büyük 2., Avrupa'nın en büyük



start-up hızlandırma programı olan Startupbootcamp Istanbul ve StartersHub'ın baş



mentörlerinden olan Dr. Tatlı, organizasyonel değişim yönetimi, liderlik ve yeni nesil



girişimcilik konularında pek çok üniversitede misafir ve daimi öğretim görevlisi olarak rol



almıştır.



İşadamı, yönetici, eğitimci ve danışman kimliklerinin yanı sıra, 2009 yılından günümüze



Sports TV ve Radyospor'da kendi adını taşıyan canlı programlarda spor yorumculuğu



yapmaktadır.



KATEGORİ BİLGİSİ:



Liderlik ve Strateji



Katılım ücreti 30 TL'dir.



PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir.



PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU (Liderlik-1 PDU, Strateji-1 PDU) değerindedir.



