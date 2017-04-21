Pmı Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İzmir

ETKİNLİK PROGRAMI:



18: 50 – 19: 00: Kayıt



19: 00 – 19: 15: PMI Türkiye'den Haberler & Proje Yönetimine Giriş (Volkan Abur)



19: 15 – 20: 00: "Yeni Jenerasyonu Motivasyon Teknikleri : Oyunlaştırma" (Ercan Altuğ Yılmaz)



20: 15 – 20: 30: Networking / İkram Molası



20: 30 – 20: 45: "Yeni Jenerasyonu Motivasyon Teknikleri : Oyunlaştırma" (Ercan Altuğ Yılmaz)



20: 45 – 21: 00: Oyun ve Kapanış



ETKİNLİK DETAYLARI:



'Yeni Jenerasyonu Motivasyon Teknikleri : Oyunlaştırma"



- Oyun, ciddi oyun, oyun tabanlı çözümler ve oyunlaştırma tanımları.



· Oyun ve oyuncu çeşitleri (Marczewski oyuncu tipleri)



· Ödül çeşitleri (SAPS Ödüllendirme modeli)



· Motivasyon çeşitleri ( İçsel/Dışsal motivasyon)



· Oyun Akışı (Csikszentmihalyi's Game Flow)



· Proje Yönetiminde Oyunlaştırma teknikleri ve örnekleri



· Oyunlaştırmanın Geleceği. (IOT, VR, AR, MR..)



KONUŞMACI/KONUŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ:



Ercan ALTUĞ YILMAZ:



"Matematik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Netron ve BilgeAdam'da Tasarım ve Yazılım konularında eğitmenlik ve danışmanlık yaptı. Turkcell Akademi ve Turkcell Dijital Kanallar bünyesinde 5 sene süreyle 9 ülkede 20.000 çalışanlık bir ekosistemde eğitim platformlarını yönetti.



Bu süreçte oyun tabanlı ve oyunlaştırılmış bir çok ödüllü eğitim projesini hayata geçirdi.Amerikan şirketi olan Yum! Brands (KFC,Pizza Hut,TacoBell..) firmasında Türkiye Dijital Eğitimler sorumlusu olarak danışmanlık verdi. Şu anda aktif olarak dijital eğitim sistemleri,oyun,oyunlaştırma,sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi konularda eğitimler,seminerler ve danışmanlık yapmakta.



İlk Türkçe Oyunlaştırma kitabının yazarıdır. GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye temsilcisi ve GWC16 Gamification World Congress- Dünya Oyunlaştırma Konferansında sunum yapan ilk ve tek Türk'tür."



KATEGORİ BİLGİSİ:



Teknik



ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:



Katılım ücretsizdir.



PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.



LOKASYON BİLGİSİ:



Yer: DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Bordo Salon Alsancak İZMİR



İletişim: Volkan ABUR, Cep Tel: 0533 748 57 70



ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:



Katılımcı sayısı 100 ile sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü



Mekan Adresi : 144 Cumhuriyet Bulvarı - DESEM Bordo Salon Alsancak



Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Kategori : PMI Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - İzmir



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır