Pmı Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - Ankara

Program:



18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking



18: 50 – 19: 00 PMI TR'den haberler



19: 00 – 19: 45 Dr. Haluk Gökşen – İz Bırakan Sunumlar



19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking



20: 00 – 20: 40 Dr. Haluk Gökşen – İz Bırakan Sunumlar



20: 40 – 20: 50 Soru ve Cevap



20: 50 – 21: 00 KAPANIŞ



KONUŞMACI BİYOGRAFİSİ



Dr. Haluk GÖKŞEN



Dr. Haluk GÖKŞEN,ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Atılım Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) bölümünde tamamlayan GÖKŞEN, Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde Doktora yapmıştır.



Haluk GÖKŞEN,iş yaşamına 2008 yılında İnform Elektronik'te proje mühendisi olarak başlamış ve aynı yıl içerisinde Türk Telekom bünyesine katılmıştır. Aynı zamanda akademik alanda çeşitli çalışmalara da imza atan GÖKŞEN'in uluslararası hakemli dergilerde, ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri mevcuttur.



Akademik çalışmalarının yanı sıra Etkili Sunum Teknikleri üzerine araştırmaları olan Haluk GÖKŞEN'in"Etkili Sunum Teknikleri" isimli yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Sunum tasarımı ve teknikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları yakından takip eden GÖKŞEN, deneyimlerini çeşitli platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.



KATEGORİ BİLGİSİ:



Liderlik



ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:



Katılım ücreti 30 TL'dir.



PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir. PMI TR Chapter üyeleri için "Arkadaşını Al Gel" kampanyası 2017 yılı içerisinde geçerlidir. (En fazla 2 kez bu kampanyadan yararlanılır ve her seferinde maksimum 1 arkadaş getirebilir.)



PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.



Katılım ücretleri için hesap bilgileri:



Hesap Sahibi: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi



Banka: Akbank Ulus Şubesi



IBAN Numarası: TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18



LOKASYON BİLGİSİ:



Workinton, Next Level/Ankara



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Workinton



Mekan Adresi : Next Level Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Kategori : PMI Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - Ankara



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır