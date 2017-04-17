Pmı Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - Ankara
Program: 18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking18: 50 – 19: 00 PMI TR'den haberler19: 00 – 19: 45 Dr. Haluk Gökşen – İz Bırakan Sunumlar19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking20: 00 – 20: 40 Dr.
Program:
18: 30 – 18: 50 Kayıt ve Networking
18: 50 – 19: 00 PMI TR'den haberler
19: 00 – 19: 45 Dr. Haluk Gökşen – İz Bırakan Sunumlar
19: 45 – 20: 00 Çay-Kahve Arası ve Networking
20: 00 – 20: 40 Dr. Haluk Gökşen – İz Bırakan Sunumlar
20: 40 – 20: 50 Soru ve Cevap
20: 50 – 21: 00 KAPANIŞ
KONUŞMACI BİYOGRAFİSİ
Dr. Haluk GÖKŞEN
Dr. Haluk GÖKŞEN,ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Atılım Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) bölümünde tamamlayan GÖKŞEN, Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde Doktora yapmıştır.
Haluk GÖKŞEN,iş yaşamına 2008 yılında İnform Elektronik'te proje mühendisi olarak başlamış ve aynı yıl içerisinde Türk Telekom bünyesine katılmıştır. Aynı zamanda akademik alanda çeşitli çalışmalara da imza atan GÖKŞEN'in uluslararası hakemli dergilerde, ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri mevcuttur.
Akademik çalışmalarının yanı sıra Etkili Sunum Teknikleri üzerine araştırmaları olan Haluk GÖKŞEN'in"Etkili Sunum Teknikleri" isimli yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Sunum tasarımı ve teknikleri ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları yakından takip eden GÖKŞEN, deneyimlerini çeşitli platformlarda paylaşmaya devam etmektedir.
KATEGORİ BİLGİSİ:
Liderlik
ÜCRET ve PDU BİLGİSİ:
Katılım ücreti 30 TL'dir.
PMI TR Chapter üyeleri ücretsiz katılabilecektir. PMI TR Chapter üyeleri için "Arkadaşını Al Gel" kampanyası 2017 yılı içerisinde geçerlidir. (En fazla 2 kez bu kampanyadan yararlanılır ve her seferinde maksimum 1 arkadaş getirebilir.)
PMI sertifika sahipleri için etkinlik 2 PDU değerindedir.
Katılım ücretleri için hesap bilgileri:
Hesap Sahibi: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği İktisadi İşletmesi
Banka: Akbank Ulus Şubesi
IBAN Numarası: TR38 0004 6006 3688 8000 0594 18
LOKASYON BİLGİSİ:
Workinton, Next Level/Ankara
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Workinton
Mekan Adresi : Next Level Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00
Kategori : PMI Profesyonel Gelişim Nisan Ayı Aktivitesi - Ankara
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır