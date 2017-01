Playtuşu İşbirliğiyle: Nilüfer Yanya

21 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Nilüfer Yanya, 27 Ocak'ta Salon İKSV'de sizlerle...



Yayımladığı ilk iki teklisi 'Small Crimes' ve 'Keep on Calling' ile 2017'nin en büyük isimlerinden biri olacağını tasdikleyen dünya çapında övgülere mazhar oldu. Kaki Kingvari gitar tekniğiyle, Jeff Buckley naifliğindeki vokaliyle dikkat çekti. Ses rengiyle yeni Nina Simone olarak tanımlandı, İngilizlerin bir diğer acar genç çocuğu King Krule'un kadın haline benzetildi. Londra'da açıklanan her bir konserinin biletleri saatler içinde tükendi. Pixies kültü 'Hey'e getirdiği yorum gibi yorumla iyice takdir topladı. i-D'den DIY'e, Wonderland'den Loud and Quiet'a, manşetlerini süslemediği müzik dergisi kalmadı. The XX'e selam çakan tarzıyla Jamie XX'in yeni favorisi olması bekleniyor. 'Small Crimes'ın Bullion remix'iyle, Apple Music'in Beats 1'ında yayımlanan 2manydjs mix'inde yer aldı. 2016'nın Ekim'inde sahne aldığı Pitchfork Music Festival Paris'te hayran kitlesini iyice genişletti. Gümbür gümbür yankılanan ayak seslerinin, kökenlerinin dokunduğu Türkiye'ye ulaşmaması imkansızdı. Babasının memleketinde ilk kez sahne almak için, Play Tuşu işbirliğiyle, şimdi Salon'da. Kısa süre içinde festivallerinde ismi büyük puntolarla yazılacak bu nadide güzelliği Salon konforunda dinleme fırsatını kaçırmayın.



Warm up Doğu Orcan: Salon'un komşusu Play Tuşu ofisinde gündüzleri iş güç kovalayan, gece olunca pelerinini geçirip kabinin arkasına geçen Doğu Orcan, 18 yaşında Amsterdam'da başlattığı Club Bangkok geceleri ile 2010'ların başında İstanbul gece hayatının sevgilisi oldu. Uptempo-techno ve electronica setleriyle Darkside, The Magician, Moonlight Matters, Modeselektor, Munk, Cecile ve The C90s gibi ağır sanayi hamleleriyle aynı sahneyi paylaşan Doğu, sizleri oturmamaya davet ediyor.



Hakan Odabaşı: 2010'lu yılların başında dans ettirmedik insan bırakmayan Club Bangkok'un keli, Play Tuşu'nun acar yazarı, gerek üslubu gerekse dövmeleriyle Brit kültürün İstanbul'daki en büyük temsilcisi, kah bol gitarlı kah çok synth'li seçkisiyle gecenin kapanışını yapacak.



After party Buğra Orcan: Gizli hazineler diyince akla gelen disc jockey'lerin başını çeken Play Tuşu'nun ağabeyi, tam zamanlı doktor, yarı zamanlı ise koleksiyoner olarak, şehrin en güzel etkinliklerinde geceyi ısıtma ve kapanışını yapma görevlerine devam ediyor.



Bu aralar yeni bir şeyler duymayı özledim diyorsanız konser bitince Salon'da kalın.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.