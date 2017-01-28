Playstore, Gaming İstanbul 2017'de oyunseverlerle buluşacak

Türk Telekom'un lider dijital oyun platformu Playstore, 2-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk global ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul 2017'de (GİST 2017) oyunseverlerle buluşacak.

Oyunseverlerin merakla beklediği fuardaki Playstore stadında dünyanın en çok ilgi gören oyunlarından Battlefield 1, FIFA 17 ve Dirt Rally turnuvaları, katılımcılara nefes kesici bir deneyim yaşatacak. Ayrıca sanal gerçekliği basketbol heyecanı ile birleştiren NBA 2KVR oyunu ile oyun tutkunları unutulmaz anlar yaşayacak.

Playstore'un düzenleyeceği turnuvalar, katılımcılara hem heyecanlı anlar yaşatacak, hem de onlara hediyeler kazandıracak. Turnuvalarda dereceye girenlerin sürpriz hediyeler kazanacağı fuarda, Playstore'un gerçekleştireceği etkinliklerdeki tüm katılımcılara 10 TL değerinde Playstore indirim kodu hediye edilecek.