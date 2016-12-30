Playstore 2016'nın Oyun Enlerini Açıkladı

Türk Telekom alt yapısı ile oyun satışı yapan Play Store, yayınladığı görselde 2016'nın en çok satılan oyunlarını, en çok oynanan türleri gibi bir çok bilgiyi paylaştı.



Playstore 2016 yılında 147 kampanya ile 1048 oyunu kampanya dahilinde satmış, en çok oyunları ise Cuma günü ve 19: 00 ila 22: 00 saatleri arasında satın almışız.



Playstore'da en çok satılanlar ise şu şekilde; Battlefield 1, FIFA 17, Fm 2017, Gta 5, Nfs, Tom Clancy's Division, Nba 2K17, Pes 16, Battlefield 4



Playstore'a göre ise en çok satılan oyun türleri ise şu şekilde; %24 FPS, %21 Spor, %17 Aksiyon, %12 Strateji, %7 Simülasyon, %6 RPG, %6 Yarış, %5 Dövüş ve %2 Macera



