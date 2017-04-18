Playboy Taha Özer'den 'Bu Kadar da Olmaz' Dedirten Yatak Videosu

Yerli Dan Bilzerian olarak bilinen ünlü DJ ve playboy Taha Özer, Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

YARI ÇIPLAK YATAĞA GİRİP, VİDEO ÇEKTİ

Genellikle kızlarla yatakta çektirdiği fotoğrafları paylaşan ünlü playboy, son paylaşımıyla "bu kadar da olmaz!" dedirtti. Kız arkadaşıyla birlikte yatağa çıplak giren Taha, yatakta çektiği videoyu Instagram hesabından "Bursa'yı özledim" notuyla paylaştı.

İşte Taha Özer'in Instagram paylaşımı: