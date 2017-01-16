Play Store, App Store'u Yine Geçemedi!

Play Store ve Apple App Store'un oyun dışındaki uygulama gelirleri, 2015'e kıyasla 2016'da önemli bir gelişme gösterdi. App Store'daki yükselişte Netflix ve Spotify gibi medya hizmetlerinin etkisi büyük oldu.



SensorTower verilerine göre Google'ın mağazası Play Store, daha yüksek bir oranda büyüme gösterdi ancak App Store'u gelir alanında hala geçemedi. Play Store, 2016 boyunca 3,3 milyar dolar gelir sağlarken App Store, 5,4 milyar gelir sağladı. İki platforma oyun dışı en çok geliri sağlayan uygulama, Spotify oldu. İkinci sırada sohbet uygulaması Line yer alırken üçüncü sırada Netflix, dördüncü sırada Tinder yer aldı.







Rapora göre en çok indirilen uygulamaların başında Facebook geldi. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıralarda sırasıyla Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram'ın bulunması, Facebook'un ilk dördü işgal ettiği anlamına geliyor.



Sensor Tower'ın raporunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.