Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Beniz Köken, kalan 4 haftada rakiplerinin ne yaptığına bakmadan play-off'u garantilemek için en az 2 galibiyet almaları gerektiğini söyledi.



Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi sonuçlar aldıklarını ve basketbolseverlerin beğenisini topladıklarını dile getirdi.



Ligde bulundukları süre içerisinde her zaman keyif veren, mücadeleci bir takım olmayı amaçladıklarını belirten Köken, bu sezonda aynı hedefi koruduklarını vurguladı.



Bu hafta Beşiktaş Sompo Japon ile karşılaşacaklarını hatırlatan Köken, şöyle konuştu:



"Ligdeki konumumuz itibarıyla play-off için önemli bir avantaja sahibiz. Kalan 4 haftada rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan play-off'u garantilemek için en az 2 galibiyet almamız gerekiyor. Pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Beşiktaş Sompo Japan maçı bu açıdan önemli. Beşiktaş Sompo Japan da ligde ilk 2 sırada yer almak istiyor. Çekişmeli geçeceğine inandığım bu maçta önce iyi basketbol oynayarak, seyircimizin de desteğiyle salondan istediğimiz sonuçla ayrılabileceğimize inanıyoruz. Bunu başarmalıyız, çünkü play-off avantajımızı korumalıyız."



Gaziantep Basketbol, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta öncesi 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.