Plastik Yiyen Tırtıllar, Atık Plastik Sorununu Çözebilir

Bilim insanları, öncesinde balık yemi olarak kullanılan ve bu sebeple ticari üretimi yapılan bir tırtıl türünün, plastik yiyerek çevreye büyük katkı sağladığını ortaya çıkardı.



Yapılan araştırmalara göre, bu tırtıllar, plastikleri balmumuna benzer şekilde ayrıştırarak geri dönüşüm için büyük bir kolaylık sağlıyor. Latince ismi Galleria mellonella olan petek güveleri yaklaşık bir saat içerisinde plastik torbalarda delikler açabiliyor.



Bu tırtıllar doğada arı kovanları içerisinde koloni halinde yaşadığını tespit edilirken, Federica Bertocchini adlı amatör bir arıcı bu tırtılları plastik bir poşete koyduktan bir saat sonra poşette delikler açıldığını gözlemlemiş.



İspanya'dan Biyomedikal ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde görevli yetkililerle iş birliği yapan Bertocchini, Cambridge Üniversitesi'nden de destek alarak konunun araştırılmasına öncülük etmiş.



Bu araştırmanın bir sonraki hedefi ise tırtılların plastik torbaları doğal yollar ile ayrıştırmasını sağlayan enzimleri keşfetmek. Bilim insanları aynı zamanda tırtıllarda bulunan bazı mikropların da plastiği ayrıştırmada etkili olduğunu düşünüyor.



Plastik tüketimimizin aynı şekilde devam etmesi durumunda 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastik olacağını öne sürülüyor. Her bir dakikada bir çöp kamyonu kadar plastik dünyanın su kaynaklarına karışıyor. Avrupa'da ise her yıl 100 milyar plastik poşet kullanılmakta ve bunun 8 milyarı su kaynaklarına karışmakta.