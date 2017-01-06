Plastik (Statik) Model Uçak Atölyesi İstanbul Hava Müzesi'nde!



Katılımcıların; el becerisi, koordinasyon ve merak duyguları takım çalışması ile birleştirerek, ahşap ve plastikten, iki farklı kategoriden oluşan (serbest model veya kumanda kontrollü model) uçan uçaklar yapılır. Atölye sonunda katılımcılar, kendilerine gösterilen uygulama alanları içerisinde eğitmenler eşliğinde, yaptıkları uçakları uçurma keyfini yaşar. Ayrıca 3 boyutlu teknolojiler ve sanal gerçeklik cihazları kullanarak tasarladıkları uçaklarla kendilerine özgü modeller üretebilir. Kendi ürettikleri bu modelleri daha sonra günün hatırası olarak alabilirler.



Plastik (Statik) Model Uçak Atölyesi



Gerçek uçakların oransal olarak küçültülmüş maket parçalarını birleştirdikten sonra,



uçağı orijinal rengine uygun boyayarak sergileyebilecekleri bir çalışma ortaya



çıkartırlar. Gerek tarihi gerekse hala uçmakta olan uçak modellerinin maketlerini



kendi el becerileri ile yaparak kişisel koleksiyonlarını oluştururlar.