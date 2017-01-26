Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü//ek Görüntüler

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA



Hadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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-Fabrikanın içinden görüntü



-İtfaiye eikplerinin çalışması



-Genel ve detay görüntüler



26.01.2017 - 06.54 Haber Kodu : 170126008