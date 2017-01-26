Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Hadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Fabrikanın içinden görüntü
-İtfaiye eikplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler
26.01.2017 - 06.54 Haber Kodu : 170126008
Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü//ek Görüntüler
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAHadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads