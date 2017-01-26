Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü//ek Görüntüler

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAHadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü//ek Görüntüler

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Hadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikanın içinden görüntü

-İtfaiye eikplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2017 - 06.54 Haber Kodu : 170126008

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