Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Hadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Plastik Fabrikasında Yangın Söndürüldü/ek Görüntüler
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAHadımköy, Eşref Bitlis caddesinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
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