Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAHadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi.

Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads