Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.
Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAHadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi.
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
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