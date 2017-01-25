Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAHadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi.

Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cep telefonu kamerasından alevlerin fabrikayı sarması

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads