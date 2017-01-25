Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.
Görüntü Dökümü
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-Cep telefonu kamerasından alevlerin fabrikayı sarması
Plastik Fabrikasında Yangın Ametör Kameraya Böyle Yansıdı
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAHadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi.
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
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