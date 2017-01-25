Plastik Fabrikasında Yangın : 4 Yaralı (4)

HADIMKÖY'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.



Arnavutköy, Orgeneral Eşref Bitlis caddesinde bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. O sırada depoda bulunan 4 kişi yaralandı. Şiddetli patlamanın ardından depoda bulunan granül plastik ham madde alev aldı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Öte yandan, fabrikaya Arnavutköy itfaiyesi başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri depoda başlayan yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yanıcı özelliği yüksek plastik ham maddeyle dolu olan depoya müdahale sürerken, alevler henüz kontrol altına alınamadı. - İstanbul