Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında bulunan bir plastik fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında bulunan bir plastik fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın kısa sürede gökyüzünü dumanlar kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ