Plastik Eşya Deposundaki Yangın Devam Ediyor

Adana'da plastik eşya deposunda elektrik kontağından çıkan yangın 1.5 saattir kontrol altına alınamadı.



Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde saat 12.55 sıralarında Hikmet Ulu'ya ait plastik eşya deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden depoda çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Depoda plastik eşya olduğu için yangın bir anda büyürken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Depoda çalışan personel ise yangını söndürmek için içeri girince dumandan etkilendi. Çalışanlar bir süre sonra depodan kendini dışarı attı. Bir çalışanın ise yangından eşyaları kurtarmaya çalıştığı görüldü.



Olay yerinde çalışmalarını sürdüren itfaiye erleri merdivene çıkarak yangına havadan da müdahale etti. Deponun yakınındaki akaryakıt istasyonu ise polisi de alarma geçirdi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesine karşılık depo ile akaryakıt istasyonu arasına iş makineleri getirildi.



Depodaki yangın nedeniyle D-400 karayolu Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1.5 saat geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. - ADANA