Plastik Enjeksiyon Kalıplama Eğitimi

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİ



İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.



4 Şubat 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Atölyesi'nde Erencan Kahraman moderatörlüğünde katılımcılar plastik enjeksiyon kalıplama tekniklerini ve kalıp tasarımı yapmayı öğreneceklerdir. Etkinlik sonrasında tasarlanan kalıplar 3Boyutlu baskı cihazları ile üretilecektir.



Sen de plastik enjeksiyon kalıp tasarımını öğrenmek istiyorsan, 4 Şubat'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!



Workshop kimler için uygun?



Endüstriyel tasarımcılar



Mühendisler (Teknik Mühendislikler)



3D Printer kullanımı ile ilgili olanlar



Model/Maket yapımı ile ilgili olanlar



Donanım girişimcileri



Makerlar



Kalıplamaya merakı olanlar



Katılımcıları neler bekliyor?



Kalıplamanın genel ilkeleri



Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı süreci



Oluşturulan kalıbın imalat yöntemlerine uyumu



Tasarlanan kalıbın 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmesi



ÖNEMLİ UYARI:



Etkinliğe gelen katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri beklenmektedir.



Etkinliğe katılım sağlamak isteyenlerin 3 boyutlu modelleme programlarına (Solidworks, Fusion 360, Rhinoceros vb.) hakim olmaları beklenmektedir.



Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.



http://kworkslab.ku.edu.tr



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