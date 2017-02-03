PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİ
İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.
4 Şubat 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Atölyesi'nde Erencan Kahraman moderatörlüğünde katılımcılar plastik enjeksiyon kalıplama tekniklerini ve kalıp tasarımı yapmayı öğreneceklerdir. Etkinlik sonrasında tasarlanan kalıplar 3Boyutlu baskı cihazları ile üretilecektir.
Sen de plastik enjeksiyon kalıp tasarımını öğrenmek istiyorsan, 4 Şubat'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!
Workshop kimler için uygun?
Endüstriyel tasarımcılar
Mühendisler (Teknik Mühendislikler)
3D Printer kullanımı ile ilgili olanlar
Model/Maket yapımı ile ilgili olanlar
Donanım girişimcileri
Makerlar
Kalıplamaya merakı olanlar
Katılımcıları neler bekliyor?
Kalıplamanın genel ilkeleri
Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı süreci
Oluşturulan kalıbın imalat yöntemlerine uyumu
Tasarlanan kalıbın 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmesi
ÖNEMLİ UYARI:
Etkinliğe gelen katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri beklenmektedir.
Etkinliğe katılım sağlamak isteyenlerin 3 boyutlu modelleme programlarına (Solidworks, Fusion 360, Rhinoceros vb.) hakim olmaları beklenmektedir.
Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.
http://kworkslab.ku.edu.tr
http://kworks.ku.edu.tr
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Plastik Enjeksiyon Kalıplama Eğitimi
PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİİstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.
PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİ