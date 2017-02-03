Plastik Enjeksiyon Kalıplama Eğitimi

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİİstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.

Plastik Enjeksiyon Kalıplama Eğitimi

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA EĞİTİMİ

İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle inşa edilen KWORKS LAB'de etkinliklere devam ediyoruz.  

4 Şubat 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarımı Atölyesi'nde Erencan Kahraman moderatörlüğünde katılımcılar plastik enjeksiyon kalıplama tekniklerini ve kalıp tasarımı yapmayı öğreneceklerdir. Etkinlik sonrasında tasarlanan kalıplar 3Boyutlu baskı cihazları ile üretilecektir.

Sen de plastik enjeksiyon kalıp tasarımını öğrenmek istiyorsan, 4 Şubat'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasında yerini al!

Workshop kimler için uygun?

Endüstriyel tasarımcılar

Mühendisler (Teknik Mühendislikler)

3D Printer kullanımı ile ilgili olanlar

Model/Maket yapımı ile ilgili olanlar

Donanım girişimcileri

Makerlar

Kalıplamaya merakı olanlar

Katılımcıları neler bekliyor?

Kalıplamanın genel ilkeleri

Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı süreci

Oluşturulan kalıbın imalat yöntemlerine uyumu

Tasarlanan kalıbın 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmesi

ÖNEMLİ UYARI:

Etkinliğe gelen katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri beklenmektedir.

Etkinliğe katılım sağlamak isteyenlerin 3 boyutlu modelleme programlarına (Solidworks, Fusion 360, Rhinoceros vb.) hakim olmaları beklenmektedir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

http://kworkslab.ku.edu.tr

http://kworks.ku.edu.tr

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http://www.instagram.com/kworkscenter

Kaynak: Etkinlik.io

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