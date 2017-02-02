Plastik Atıklardan Kuş Yuvası Yapıp Ağaca Astılar

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı kız yurtlarında kalan öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı.



Ağır kış şartlarından ötürü farkındalık oluşturmak amacıyla KYK İl Müdürlüğü organizasyonu ile öğrenciler, çevreden topladıkları atık malzemelerle birbirinden renkli ve farklı tasarımlarda kuş yuvaları yaptılar. Tasarladıkları kuş yuvalarının içerisine ise yem bırakan öğrenciler, Ekşisu mesire alanındaki ağaçların dallarına astılar. Düzenlenen etkinliğe Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara, KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek ve öğrenciler katıldı.



Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki tüm yurtlarımızda başlatmış olduğumuz 'gönül bağı' projesi kapsamında birçok etkinliğin yanı sıra bugün burada kuşlarımıza yönelik kız yurtlarımızdaki öğrencilerimizin atık malzemelerden hazırlamış oldukları kuş yuvalarını asarak yem bırakma etkinliği yapmış bulunuyoruz. Bizler kuşu ölen çocuğa taziyeye giden Peygamberin ümmetiyiz, dağlardaki kuşlara yem bırakan bir halifenin takipçisiyiz. Aynı zamanda milyonlarca mülteciye gönlünü, sofralarını ve kapılarını açmış olan bir ülkenin evlatları ve bireyleriyiz. Bizler de Türkiye'nin yüreğinin büyüklüğünü ve gençlerimizin geleceğimizin de insanlık adına, canlılar adına, vicdan adına hassasiyetli olduğunu göstermek istedik. Bu anlamda çocuklarımızın hazırlamış oldukları kuş yuvalarını bugün burada Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Erzincan'ın kuş cenneti olan Ekşisu'da yerlerine asıp, içlerine yem bırakarak kuşlarımıza da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimizi kampüsümüzde de gerçekleştirmiştik. Ara ara bu yuvalara yem bırakmaya devam edeceğiz" dedi.



Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ise, "2 Şubat Sulak Alanlar Günü olarak kutlanmaktadır. Burası Ekşisu mesire alanı sulak alan olarak ilan edilmiştir. Bu anlamlı günde bu anlamlı etkinliği burada yapmak gerçekten onur vericidir. Doğada yüzlerce yıl boyunca parçalanma ihtiyacı olmayan, yani çözülemeyen atık malzemeyi öyle bir güzelleştirmişler ki kuşların ihtiyacını giderecek kuş yuvasına döndermişler. Bu çok önemli. Hele ki şu globalleşme, küreleşme zamanında insanların birbirine yakınken aynı zamanda birbirine uzak yalnızlık çektiği dönemdeyiz. Biz herkesten sorumluyuz. Bizim bir vazifemiz var. Hayvanlarda bir can taşıyor ve kış şartları ağır. Yem bulamama sıkıntıları var. Üşüyebilirler. Geçtiğimiz günlerde de belediye işçisi paltosunu çıkararak üşüyen bir köpeğe giydirdi. Yani insanlık ölmedi dedirtecek, dünyaya örnek olacak gerçekten güzel örnekler. Burada yapılan organizasyonlar da bunun bir benzeri" dedi.



Kendi el emekleriyle kuş yuvalarını oluşturan öğrenciler ise doğadaki canlıların yaşaması adına oluşturdukları farkındalığın gururunu yaşadıklarını ifade etiler. - ERZİNCAN