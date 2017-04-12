Plastik Aşklar

Plastik Aşklar oyunu nisan ayında Profilo KM Küçük Salon'da sahnelenecek.

Plastik Aşklar

Plastik Aşklar oyunu nisan ayında Profilo KM Küçük Salon'da sahnelenecek.

Cef Tiyatro Sunar: "Plastik Aşklar"

"Kendinize ne kadar yakınsınız veya ne kadar uzak, düştünüz mü içinizdeki aşkın, terk edilişin tuzağına? Aşk, tutku, ihanet, yalnızlık anlarında bir depresyon ilacına sarılmak mı daha kolaydır yoksa bir arabesk şarkının en damar namesine tutunmak mı ya da bir dondurma mevsiminden kalma burnunuzda tüten anılara mı?

Plastiktir günümüzdeki aşklar, kokusuyla dokusuyla...  Bu plastik olma durumuyla dalga geçebildiniz mi? Çağdaş dünyanın medeni bireyleriyle ilkelleşebildiniz mi'Eller havaya deyip bir pistin ortasında, şehir meydanında, plaza asansöründe, üst geçitte, metroda, spor salonunda, tatilde, arabada, hava limanında, AVM'nin ortasında, şehrin banliyölerinde, iş yerinde, okulda; eliniz kalbinizde, yüzünüzde sahte bir Mona Lisa gülüşüyle sağ çıkabildiniz mi aşkın enkazından?"

Yazar: Ali Cüneyd Kılcıoğlu

Yönetmen: Burak Karaman

Oyuncular: Öykü Gürman, Füruzan Asena Ongan

Yardımcı Yönetmen: Adem Türker

Dekor: Behlüldane Tor

Yapım: Tiyatro Cef

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon

Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Plastik Aşklar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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