Plastik Aşklar oyunu nisan ayında Mall of İstanbul MOİ Sahne'de sahnelenecek.



Cef Tiyatro Sunar: "Plastik Aşklar"



"Kendinize ne kadar yakınsınız veya ne kadar uzak, düştünüz mü içinizdeki aşkın, terk edilişin tuzağına? Aşk, tutku, ihanet, yalnızlık anlarında bir depresyon ilacına sarılmak mı daha kolaydır yoksa bir arabesk şarkının en damar namesine tutunmak mı ya da bir dondurma mevsiminden kalma burnunuzda tüten anılara mı?



Plastiktir günümüzdeki aşklar, kokusuyla dokusuyla... Bu plastik olma durumuyla dalga geçebildiniz mi? Çağdaş dünyanın medeni bireyleriyle ilkelleşebildiniz mi'Eller havaya deyip bir pistin ortasında, şehir meydanında, plaza asansöründe, üst geçitte, metroda, spor salonunda, tatilde, arabada, hava limanında, AVM'nin ortasında, şehrin banliyölerinde, iş yerinde, okulda; eliniz kalbinizde, yüzünüzde sahte bir Mona Lisa gülüşüyle sağ çıkabildiniz mi aşkın enkazından?"



Yazar: Ali Cüneyd Kılcıoğlu



Yönetmen: Burak Karaman



Oyuncular: Öykü Gürman, Füruzan Asena Ongan



Yardımcı Yönetmen: Adem Türker



Dekor: Behlüldane Tor



Yapım: Tiyatro Cef



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Plastik Aşklar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır