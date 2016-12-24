Plantronics Artık D&r'larda

Türkiye'nin en iddialı kulaklık markalarından Plantronics, satış ağına bir yenisini daha ekledi. Plantronics; elektronik ürünler, filmler, kırtasiye ürünleri, kitaplar, müzik albümleri, oyuncak ve çeşitli hediyelik ürünlerin yer aldığı Türkiye'nin en köklü mağazalarından D&R ile anlaştı. Tasarımı, teknolojisi ve işlevselliği ile kulaklık pazarında önemli bir yere sahip olan Plantronics, bundan böyle ürünlerini D&R mağazalarında tüketiciyle buluşturacak.



İlk olarak Akasya AVM, İstinyePark AVM, Zorlu AVM, Cevahir AVM, Kanyon AVM ve İzmir Bornova D&R'daki mağazalarında yer alan Plantronics kulaklıkları, ilerleyen günlerde de İstanbul'daki diğer D&R mağazalarında da boy gösterecek. Teknoloji zincir marketlerinden Media Markt, Vatan Bilgisayar, Bimeks'ten de kolaylıkla ulaşabileceğiniz Plantronics kulaklıkları D&R'da da bulabileceksiniz.