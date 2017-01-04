Plank Hareketleri Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Plank Vücudun Hangi Yerlerini Çalıştırır?
Plank egzersizleri öncelikle tüm karnı çalıştıran bir egzersizdir. Bunun yanında boyun, sırt, bel, göğüs, ön ve arka bacak kaslarını da güçlendirmektedir. Duruş bozukluklarının da düzeltilmesinde bir hayli etkili olan bu egzersizler, çok fazla spora vakit ayıramayan ve arada bir Plank yapan kişilerde bile güzel sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Plank Nasıl Yapılır?
Plank nasıl yapılır sorununa da burada cevap vermemiz gerekmektedir. Şınav pozisyonu gibi ama dirsekleriniz yerde olacak şekilde düz bir biçimde durularak yapılan bu egzersiz belli programlar dâhilinde yapılabilmektedir. Bu egzersizi yapmak için özel bir alete ya da malzemeye ihtiyacınız yoktur. Evde yaptığınız diğer sporlarınız ile birleştirilebilen bu spor karnınızın tamamını düzeltecek kadar etkilidir.
30 Günlük Plank Programı Nasıl Yapılır?
Genellikle 30 günlük plank programı internette en sık rastladıklarımızdandır. Bel çevresindeki yağlanmaya karşı çok etkili olan düz plank özellikle ilk başlayanlar için az saniyelerle başlanması gereken bir egzersizdir. Plank programı ise aşağıdaki gibidir.
1.Gün: 20 saniye
2.Gün: 20 saniye
3.Gün: 30 saniye
4.Gün: 30 saniye
5.Gün: 40 saniye
6.Gün: dinlenme
7.Gün: 45 saniye
8.Gün: 45 saniye
9.Gün: 1 dakika
10.Gün: 1 dakika
11.Gün: 1 dakika
12.Gün: 1,5 dakika
13.Gün: dinlenme
14.Gün: 1,5 dakika
15.Gün: 1,5 dakika
16.Gün: 2 dakika
17.Gün: 2 dakika
18.Gün: 2,5 dakika
19.Gün: dinlenme
20.gün: 2,5 dakika
21.Gün: 2,5 dakika
22.Gün: 3 dakika
23.Gün: 3 dakika
24.Gün: 3,5 dakika
25.Gün: 3,5 dakika
26.Gün: dinlenme
27.Gün: 4 dakika
28.Gün: 4 dakika
29.Gün: 4,5 dakika
30.Gün: 5 dakika