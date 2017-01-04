Plank Hareketleri Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Plank Vücudun Hangi Yerlerini Çalıştırır?

Plank egzersizleri öncelikle tüm karnı çalıştıran bir egzersizdir. Bunun yanında boyun, sırt, bel, göğüs, ön ve arka bacak kaslarını da güçlendirmektedir. Duruş bozukluklarının da düzeltilmesinde bir hayli etkili olan bu egzersizler, çok fazla spora vakit ayıramayan ve arada bir Plank yapan kişilerde bile güzel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Plank Nasıl Yapılır?

Plank nasıl yapılır sorununa da burada cevap vermemiz gerekmektedir. Şınav pozisyonu gibi ama dirsekleriniz yerde olacak şekilde düz bir biçimde durularak yapılan bu egzersiz belli programlar dâhilinde yapılabilmektedir. Bu egzersizi yapmak için özel bir alete ya da malzemeye ihtiyacınız yoktur. Evde yaptığınız diğer sporlarınız ile birleştirilebilen bu spor karnınızın tamamını düzeltecek kadar etkilidir.

30 Günlük Plank Programı Nasıl Yapılır?

Genellikle 30 günlük plank programı internette en sık rastladıklarımızdandır. Bel çevresindeki yağlanmaya karşı çok etkili olan düz plank özellikle ilk başlayanlar için az saniyelerle başlanması gereken bir egzersizdir. Plank programı ise aşağıdaki gibidir.

1.Gün: 20 saniye

2.Gün: 20 saniye

3.Gün: 30 saniye

4.Gün: 30 saniye

5.Gün: 40 saniye

6.Gün: dinlenme

7.Gün: 45 saniye

8.Gün: 45 saniye

9.Gün: 1 dakika

10.Gün: 1 dakika

11.Gün: 1 dakika

12.Gün: 1,5 dakika

13.Gün: dinlenme

14.Gün: 1,5 dakika

15.Gün: 1,5 dakika

16.Gün: 2 dakika

17.Gün: 2 dakika

18.Gün: 2,5 dakika

19.Gün: dinlenme

20.gün: 2,5 dakika

21.Gün: 2,5 dakika

22.Gün: 3 dakika

23.Gün: 3 dakika

24.Gün: 3,5 dakika

25.Gün: 3,5 dakika

26.Gün: dinlenme

27.Gün: 4 dakika

28.Gün: 4 dakika

29.Gün: 4,5 dakika

30.Gün: 5 dakika